Terma City’nin yeni girişimi konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda tanıtıldı.

Terma City’nin yeni girişimi konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Sektör Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hizmet İhracatçılar Birliği ile Ticaret Bakanlığı’nın da desteklediği Sağlık Turizmi Fuarı, 16- 17 Ocak 2023 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenleniyor. Türkiye’nin önde gelen sağlık hizmet sağlayıcılarını Almanya ve çevre ülkelerdeki kuruluşlarla tanıştırmak ve ilgili ülkelerdeki sektör aktörleri arasındaki ağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen fuara yoğun katılım oldu.

Karaderili Şirketler Grubu, fuarda Yalova’daki oteline ciddi yatırım yaparak hayata geçirdiği Yalova Terma City Aqua & Physiotherapy Center Projesi ile boy gösterdi. Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, fuarda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden sektörün önce gelenleri ile bir araya gelme fırsatı buldu.

"Uluslararası tanıtım faaliyetlerimize hızlıca başladık"

Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nı değerlendiren Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, Türkiye’nin uluslararası standartlarda vermiş olduğu sağlık hizmetleriyle dünyada adından söz ettirdiğini kaydetti. Talas, Türkiye’nin en yüksek teknoloji ile donatılmış sağlık kadrosuyla dünya sağlık turizminin en önemli destinasyonlarından biri haline geldiğin ifade etti.

Türkiye’nin termal turizm alanında son on yılda reformlar yaşadığımı belirten Talas, düzenlemeler sayesinde ülkemizin dünya termal turizm pazarında yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

“Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City Oteli’nde konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermeye başlayarak uluslararası tanıtım faaliyetlerimize hızlıca başladık. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz ‘Termal Suyun Gücü’ ile birleşerek yerli ve yabancı turistler için fuar boyunca cazibe merkezi haline gelerek çok ilgi gördü. Yalova Terma City otelimizde tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurarak hizmet listesine sağlığı da eklemenin büyük gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız yatırımımızın Berlin’de bu denli ilgi görmesi de hem yatırımımızı taçlandırdı hem de bizi çok mutlu etti."

"Yabancı turistler için çok cazip bir seçenek sunuyor"

Yalova’nın hava ulaşımdaki kolaylıklar sebebi ile de uluslararası hastaların en çok tercih ettiği iller içinde yer aldığını anlatan Talas, “Sağlık turizmi için gelenlerin konaklama ile ilgili sıkıntılarını da ortadan kaldırmayı planlamak amaçlı düşündüğümüz Terma City Aqua & Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri ve termal suyun gücü ile birleşerek yabancı turistler için çok cazip bir seçenek sunuyor. Tüm bu imkanlarla fuar boyunca ziyaretçi akınına uğradık” dedi.

"Sağlık turizmi 12 ay yaşayan, sezonu olmayan bir sektör"

Talas, termal otellerin de ‘lüks tatil ve imkanlar sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettiklerini ve bunu da geliştirdiklerini söyledi. Termal otellerin sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için dizayn edildiğini ifade eden Talas, “Biz buna yeni nesil termal diyoruz” dedi. Türkiye’nin termal turizmi alanında son on yılda reformlar yaşadığını ve bu düzenlemeler sayesinde dünya termal turizm pazarında yükselişini sürdürdüğüne dikkati çeken Talas, “Şimdi yeni akım bir proje oluşturarak sağlık sektöründeki yerimizi de aldık. Sağlık turizmi, turizmin diğer alanlarından farklı olarak yılın 12 ayı hiç hız kesmeden devam eden ve Türkiye’ye ciddi katma değer girdisinin olduğu alanlardan birisi. Son yıllarda ciddi olumlu bir ivmelenme yaşıyoruz. Türkiye 2017 yılından beri sağlık turizminde ivmelenerek büyüyor. Sağlık turizmi 12 ay yaşayan, sezonu olmayan bir sektör” açıklamasında bulundu.

Fuarı ziyaret eden Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile de sohbet eden Talas, Yalova Terma City Aqua & Physiotherapy ile ilgili bilgi verdi.