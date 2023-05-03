Aydın’ın Efeler ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan eşini ziyaret etmek ve eşya vermek amacıyla gelen bir şüpheli şahsın getirdiği eşyalar arasında yer alan terlik içerisinde oluşturulan gizli bölmeden jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Geri Gönderme Merkezinde bulunan eşini ziyaret etmek ve eşya vermek amacıyla gelen şüpheli şahsa ait eşyaların jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolünde terlik içerisinde oluşturulan gizli bölmede; 2,27 gram metamfetamin, 2 adet extacy hap ve 3,82 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.