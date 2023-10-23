Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla iş adamı Fatih Melek tarafından kurulan terlik fabrikasının açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bundan 10 yıl önce Erzurum’u aynı zamanda üretim merkezi yapacağımızın sözünü verirken işte bugünleri hayal ederek işe başladık.

Erzurum’a ülke genelindeki yatırımcılarımızı bölgemize çekmek, kalkınmayı kollektif akılla sağlamak, ülkeler ve şehirler arasındaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Aile ve sosyal politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlu iş adamı Acun Ilıcalı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.