İstanbul’da bulunan Terkos Gölü kıyısında açılan çiçekler, yüzeye yayılınca gölün yarısı adeta pembeye boyandı. Gölde oluşan mest eden manzara havadan görüntülendi.

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü’nün yarısını binlerce çiçek pembeye boyadı. Göl kıyısında açan çiçekler, gölün yüzeyinde yayıldı. Çiçekler gölün üzerinin pembeye bürünmesine neden oldu. Teknelerin arasında ve göl kıyısında oluşan manzara, görsel şölen oluşturdu. Gölde oluşan mest eden görüntü havadan görüntülendi.