Devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa Mahallesi Küçük Pazar yakınlarında terk edilmiş halde plakasız motosiklet bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda motosikletin motor ve şasi numarasının silinmiş olduğu belirlendi.

Samsun’un Bafra ilçesinde terk edilmiş halde bulunan plakasız ve şasi numarası silinmiş motosiklet, polis ekiplerince otoparka çekildi.

Samsun’da uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi

Samsun’da uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi

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