Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmî Gazete’de yayımlandı. Kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Erzincan İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, Ağrı’ya atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmî Gazete’de yayımlandı. Kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Erzincan İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, Ağrı’ya atandı.

Tuğgeneralliğe terfi eden Erzincan İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, Ağrı İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Erol’un yerine ise Erzincan’a Rize İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı atandı.

“Tuğgeneral Hüsamettin Erol’un özgeçmişi”

Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Kuleli Askeri Lisesinden 1990 yılında mezun olmasına müteakip Kara Harp Okuluna başlamış ve 1994 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.

1995-1996 yılları arasında Kırkağaç Jandarma Komando Eğt.Mrk.K.lığı emrinde Takım Komutanlığı, 1996-1998 yılları arasında Hakkari-Yüksekova 2’nci J.Snr.Tb.K.lığı emrinde Takım Komutanlığı, 1998-1999 yılları arasında Mardin İl J.K.lığı emrinde Dargeçit Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, 1999-2001 yılları arasında Yenifoça 7’nci J.Komd.Er.Eğt.Tb.K.lığı emrinde Komando Bölük Komutanlığı, 2001-2003 yılları arasında Ardahan İl Jandarma Komutanlığı emrinde İl Merkez Jandarma Komutanlığı, 2003-2008 yılları arasında Sivas İl Jandarma Komutanlığı emrinde İl Merkez Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Üst Subay olarak; 2008-2010 yılları arasında Muş Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı, 2010-2012 yılları arasında Jandarma Okullarında Uzman Öğrenci Tabur Komutanı, 2012-2016 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığında Silah Ruhsat ve Patlayıcı Madde Şube Müdürü, 2016-2019 yıllarında ise Teftiş Kurulları Başkanlığında Özel İnceleme Müfettişi,2019-2021 yılları arasında Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmış olup, 2021 yılı 423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.

Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Yüksek Lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında tamamlamıştır.

Mehtap Erol ile evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

“Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı’nın özgeçmişi”

Jandarma Albay Hakan Dedebağı, 1973 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1995 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

1995-2009 yıllarında çeşitli birliklerde Tim, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Albay Dedebağı; 2009 yılında Binbaşı rütbesine terfi etmiştir.

2010 yılında Iğdır Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanı, 2012 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü görevini yürüten Albay Dedebağı; 2013 yılında Yarbay rütbesine terfi etmiştir.

Yarbay rütbesiyle; Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Meslek İçi Kurs Komutanı görevinde bulunmuş olup, 2016 yılında Albay rütbesine terfi etmiştir.

Albay rütbesiyle; Ankara İl Jandarma Komutanlığı İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevini yürüten Albay Dedebağı; 2017 yılı kararnamesi ile Rize İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır. Sefa Dedebağı ile evli olup, bir çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir.