Eskişehir’de bulunan 3 üniversite tarafından organize edilen Tercihim Eskişehir platformunun tanıtım toplantısı rektörlerin katılımıyla Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tercihim Eskişehir platformunun tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Kentte bulunan 3 üniversite; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen platform öğrenceler tarafından geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi görmüştü. Tanıtım toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı. Toplantı Tercihim Eskişehir Tanıtımı Filmi ile başladı.

“Bölümünüz ne olursa olsun tercihiniz Eskişehir olsun”

Daha sonra toplantıya ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Yıllardır ’Öğrenci dostu üniversite şehri’ unvanını elinde tutan ve Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’imizin üç güzide üniversitesi olarak; öğrenci adaylarının doğru bölüm ve meslek seçiminde bulunması adına bu yıl da ’Tercihim Eskişehir’ platformu ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ’Tercihim Eskişehir’ platformu sayesinde geçtiğimiz senelerde yüzbinlerce öğrenciye ulaştık, sorularını yanıtladık, rehberlik hizmeti sağladık. Üç üniversite olarak bu yıl da Eskişehir’i tercih etmiş mezun ve öğrencilerimizin kazanımlarını, tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini yansıtacağı bir program hazırladık. Üniversite tercihi yapacak olan sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Son derece zor ve heyecanlı bir dönemi geride bıraktınız. Artık elde ettiğiniz başarınızla geleceğinize yön verme ve doğru bir başlangıç için tercih yapma dönemindesiniz. Öğrencilerimiz tercih zamanında kaliteli eğitim alacakları okulların yanı sıra kaliteli bir yaşam sürecekleri şehirlere de önem veriyorlar. Bu bağlamda ülkemizin üç önemli üniversitesi ile başlattığımız ’Tercihim Eskişehir’ platformu ile bütün aday öğrencilere okumak istedikleri bölümlerin Eskişehir’de olduğunu, Eskişehir’in öğrencilik hayatı için en uygun şehirlerden biri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu süreçteki en önemli husus; doğru, güncel ve nitelikli bilgiye ulaşmak. Öğrencilere hitap eden ve onların yararını gözeten platformlar sağlamak bizlerin görevi. Bu bağlamda Tercihim Eskişehir platformu tüm içerikleriyle, öğrencilerimize zaman ve mekân sınırı olmadan rahatlıkla bilgiye ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyor, ‘Neden Eskişehir?’ sorusunu cevaplıyor. Tercihim Eskişehir ile aday öğrencilerimiz cevabını aradıkları sorulara doğru ve özenli yanıtlar bulacak. Adaylarımız, bu platform ile Eskişehir’deki üç üniversite tarafından sunulan programları tüm yönleriyle öğrenme şansı edinecek. Tanıtımların yanı sıra programların meslek nosyonlarını da öğrencilerimize aktarmaya çalışacağız. Tercihim Eskişehir platformuyla öğrencilerimiz hem Eskişehir’i tanıyacaklar hem de okumak istedikleri bölümü hocalarından, mezunlarından ve öğrencilerinden dinleyecekler. Artık bir Eskişehir geleneği haline gelen Tercihim Eskişehir’in dördüncü yılında platforma katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyor, aday öğrencilerimize şu sözlerle seslenerek sözlerimi tamamlamak istiyorum: Bölümünüz ne olursa olsun tercihiniz Eskişehir olsun.” dedi.

“Eskişehir; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânları ile öğrencilere üniversiteli olduklarını hissettiren bir şehirdir”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Tercihim Eskişehir platformu ile Eskişehir’i tercih etmeyi düşünen üniversite adaylarına, şehrimizde bulunan üç seçkin üniversiteyi ve bir öğrenci şehri olarak Eskişehir’in sunduğu imkânları anlatarak, geleceklerini şekillendirdikleri bu kritik süreçte onlara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bir üniversite şehri olarak Eskişehir’de var olan uluslararası düzeyde nitelikli yükseköğretim ortamı ve şehrin öğrencilere tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılama imkânı sunması buranın tercih edilmesindeki temel etkenlerdir. Yetkin akademik kadroları ile eğitim-öğretim ve bilimde kaliteyi yakalamış olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin oluşturduğu Eskişehir yükseköğretimi, yarım asırdan uzun tecrübesi ile gençlerimize iyi bir üniversite eğitimi ve parlak bir gelecek vadetmektedir. Başarıları ile gurur duyduğumuz her üç üniversitemiz de standartlarını kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinin getirdiği imkânlar ve gelişen uluslararasılaşma ile desteklemektedir. Eskişehir üniversitelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası sıralamalardaki yerlerini her geçen gün yükseltmesi de ayrıca memnuniyet vericidir. Eskişehir; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânları ile öğrencilere üniversiteli olduklarını hissettiren bir şehirdir. Şehrimiz aynı zamanda çok sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu da ülkemiz öğrencilerine uluslararası öğrencilerle iletişim kurarak kendilerini pek çok yönden geliştirme imkânı sağlamaktadır. Her ne kadar yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemini öğrencilerimizden büyük ölçüde uzak geçirmiş olsak da yeni öğrencilerimizin de katılımlarıyla önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yine büyük bir heyecanla başlayacağız. Sonuç olarak Eskişehir; akademik anlamda nitelikli 3 seçkin üniversitesiyle gerçek bir üniversite şehridir. Bu nedenle iyi yetişmiş bir mezun ve meslek sahibi bir profesyonel olmanın yanı sıra, dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamak isteyen tüm üniversite adaylarımızı Eskişehir’e davet ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.”

“Kısaca öğrencilerimizi ve gençlerimizi Eskişehir’e bekliyoruz”

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, “Eskişehir’de üç tane seçkin üniversitemiz var. Sosyal ve kültürel olanak sağlayan bu üniversitelerimiz, aynı zamanda şehrimizde birçok imkan sağlıyor. Şehrimizin bu kadar hayat dolu oluşu ‘üniversite şehri’ olmasından kaynaklanıyor. Her yıl binlerce mezun veren Eskişehir, bu yönüyle sadece kentin ve bölgenin değil, aynı zamanda ülkemizin de kalkınmasında önemli bir yere sahip. ‘Neden Eskişehir’de öğrenci olmalıyım?’ sorusunun yanıtı, kenti yapısında saklı. Eskişehir ekonomisiyle, sosyal ve kültürel yaşamıyla bir metropol kentin bütün imkanlarına sahip olmasına karşı, güvenlik ve ulaşım gibi konularda da küçük bir kentin konforunu sunuyor. Kısaca öğrencilerimizi ve gençlerimizi Eskişehir’e bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.