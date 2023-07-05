Milli Eğitim Bakanlığınca 04 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrası, 19 Temmuza kadar devam edecek tercih süreci devam ediyor.

LGS sınavı sonrası öğrencilerin gidecekleri bir üst öğrenim okullarının belirlenmesindeki adımlardan biri olan tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca 81 İl ve ilçelerinde Tercih Danışmanlığı Birimleri kuruldu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tercih sürecinde öğrencilerimizin geleceğine yol göstermek ve velilerimize de rehberlik etmek amacıyla il genelinde oluşturulan 279 LGS Tercih Danışmanlığı birimlerinden Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Merkezefendi Hayırseverler Ortaokulu, Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Pamukkale İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulundaki birimleri ziyaret etti.

LGS Tercih Danışmanlığı Birimlerinde görevli rehber öğretmenler ile öğrenci ve velilerle bir araya gelen Müdür Ekici “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitimin ilk kademesinden başlayarak her kademesindeki süreçte öğrenci ve velilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tercih Danışma Birimlerinde görevli alanında uzman psikolojik danışman/rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizle yaptığı görüşme neticesinde onların ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda ortaöğretim okullarına tercihlerinde danışmanlık yapıyorlar. Biz eğitim yöneticileri olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarında mutlu oldukları okullarda eğitim alarak sevdikleri meslekleri yapmaları için çalışıyoruz. Bakanlığımızca hayata geçirilen Tercih Danışmanlığı Birimlerimizde bu konuda çok önemli bir yere sahipler. Öğrenci ve velilerimiz buralarda çok yönlü olarak bilgilendiriliyor. Mesleki eğitim merkezleri, meslek liseleri, fen ve Anadolu liselerini detaylı tanıtıyorlar.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada “LGS Sonuçları açıklandı. İlimizde bir yılın emeğini sonuç olarak öğrencilerimiz de gördü. Denizli ilimizde başarı beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Öğrencilerimizin başarılarının doğru rehberlik ve tercihle istedikleri okullara yerleşmeleri konusunda LGS Tercih Danışmanlık Birimlerimizi açtık. İlimizde 279 Tercih Danışmanlık Birimi oluşturduk. Halk eğitim merkezlerimizde, tüm ortaokullarımız ve rehberlik araştırma merkezlerimizde Tercih Danışmalık Birimlerimizle öğrenci ve velilerimize hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin yetenekleri, hayattan beklentileri ve hayalleri doğrultusunda en güzel tercihi yapmaları için arkadaşlarımız rehber öğretmenlerimiz büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bu başarıyı taçlandıran başta öğretmenlerimize, velilerimize, hayırseverlerimize, idarecilerimize canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz vatanımızın, milletimizin ve şehrimizin geleceği oldukları bilinci ile tercihlerinde aldıkları puanlara göre en üst seviyedeki okullara girmelerine ve eğitim hayatlarına devam etmelerini diliyorum. Tercih yapan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. 03-19 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek olan tercih danışma birimlerimizde ilimiz öğrencilerimizin yanı sıra ilimize tatile gelen öğrenci ve velilerimizde yararlanabilmektedirler” dedi.