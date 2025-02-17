Erzincan’ın Tercan ilçesinin düşman işgalden kurtuluşunun 107. yıldönümü kutlama etkinlikleri Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Ardından Erzincan’ın Tercan ilçesinin düşman işgalden kurtuluşunun 107. yıldönümü kutlamaları kapsamında kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Kar üzerinde canlandırılan kurtuluş mücadelesi vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Senaryo gereği, ilk olarak Türk askeri ve milis kuvvetleri Köroğlu dağlarından indi. Ermeni çeteleri ile çatışma haline giren milis güçleri Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırdı. Mücadelenin zafer nişanesi olarak Türk bayrağı Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman’a teslim edildi.

Tören alanında tüm şehitler için dua edilmesinin ardından program protokol konuşmaları ile devam etti.

Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bu anlamlı günde öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Atatürk başta olmak üzere tüm aziz Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, kahraman gazilerimize hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel ilçemiz Tercan 107 yıl önce emperyalist güçler tarafından işgal edilmişti. 17 Şubat 1918 günü Gazi Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve Tercanlıların göstermiş oldukları bu direniş tarih boyunca bizlere şeref ve gurur tablosu olmuştur. Bu ebediyen de böyle devam edecektir. Bizlere bu gururu yaşatan o milli ruh bu millete tarih boyunca var oldu ve var olacaktır. Bizler bu aziz milletin evlatlarıyız. Unutmayalım ki bizler dünyada hiçbir zaman esaret altında kalmamış, yenilgiyi asla hazmetmemiş bir milletin evlatlarıyız. Dün, bugün ve yarın ülkemizin bekası için mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir. Bu toprakları bize ebedi olarak vatan yapan Alparslan ve 107 yıl önce bu emaneti canlarıyla kanlarıyla koruyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Yüce rabbim hepsinden razı, olsun" dedi.

Daha sonra Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman konuşma yaparak "Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini simgelerinden biri olan güzel ilçemiz Tercan’ın kurtuluşunu kutlamak için toplandık. Tarihimize altın harflerle yazılmış bu zafer, yalnızca bir toprağın kurtuluşu değil, bir milletin onurunu, azmi ve özgürlük aşkının simgesidir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, her bir karış toprağında, her bir köyünde ve şehrinde destanlar yazmıştır. Tercan’da bu önemli mücadelenin en önemli noktalarından biridir. Kurtuluş sadece bir halkın düşmanlardan değil aynı zamanda yokluklardan, imkânsızlıklardan da nasıl zaferle çıkılabileceğini simgeler. Tercan’ın kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği zaferlerin bir örneğidir. Bu topraklar, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda halkın gösterdiği kahramanlıklarla da tarih sahnesinde yerini almıştır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan miras kalan bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Kurtuluşumuzun 107. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin birlik ve dirliğinin simgesi olan Tercan’ımızı bir kez daha kutluyor, kurtuluş bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.