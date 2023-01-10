Erzincan’ın Tercan ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kahvehane önünde çay içip sohbet ederek güneşli günün keyfini yaşadılar.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kahvehane önünde çay içip sohbet ederek güneşli günün keyfini yaşadılar.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tercan’da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Vatandaşlar kahvehane önünde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirirken çocuklar ise parklarda bulunan oyun aletleriyle eğlendi. Oyun aletlerine binerek eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken Ocak ayında Tercan’ın nadir bu kadar sıcak olduğu belirtildi.