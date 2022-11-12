Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçta bulunan 2 yaşında ki E.Y. ve H.Ç. ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu gören çevrede ki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan H.Ç.‘nin sıkıştığını gördü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtardı.

Alınan bilgiye göre Ş.Ö. idaresinde ki 27 Z 7470 plakalı tır Erzincan-Erzurum kara yolunda Aşkale istikametinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

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