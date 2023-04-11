Erzincan’ın Tercan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Cafer Kaymakçı’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Cafer Kaymakçı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, “Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, Aziz Vatanımızın bütünlüğünü ve huzurunu, milletimizin bağımsızlığını temin yolunda görev ifa ederken şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum.” dedi.