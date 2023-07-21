Erzincan’ın Tercan ilçesinde örtü yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tercan’da saat 16.30 sıralarında devriye görevi ifa eden polis ekipleri tarafından Yavuz Selim Mahallesinde bulunan çiftlikler ile Irmak arasındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiği fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çalılık alanda aşırı sıcak ile birlikte cam şişelerinin sebep olduğu değerlendirilen küçük çaplı yangın çıktığı görüldü. Tercan itfaiye ekiplerine bilgi verilerek yangına müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğünce bu alanlarda ateş yakılmaması ve çöplerin çevre temizliği ve yangına sebep olmaması için duyarlılık çağrısında bulunuldu.