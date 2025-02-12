Erzincan’ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ilçenin düşman işgalinden kurtarılması kutlama etkinlikleri çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Kutlama hazırlıklarının Kaymakamlık ve Belediye tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, " Kaymakamımız Neslihan Kısa Duman ile birlikte ilçemize yakışır şekilde kutlamaları yapmak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. 17 Şubat 2025 pazartesi günü ilçemizin kurtuluş etkinliklerine ilçe dışında bulunan gurbetteki hemşehrilerimiz ile birlikte tüm halkımızı davet ediyoruz. Etkinlikler için her şey hazır." dedi.