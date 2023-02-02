Belediye Başkanı Lokman Gültekin yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerini kış ayına girmeden önce oluşturduklarını vurgulayarak, “Kar yağışıyla ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı. 7 gün 24 saat esasına göre hayatın yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına sahada olacağız.” ifadesini kullandı.

Tercan Belediyesi ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde belediyenin kar timleri, önceki gece başlayan kar yağışının ardından ulaşımda akşama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı.

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