Erzincan’ın Tercan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubaylar tarafından Tercan Anadolu Lisesi öğrencilerine meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı ve görevlerini anlatan astsubaylar soruları cevaplandırdı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği tanıtımda kadın astsubay görevleri hakkında bilgi vererek, subay, astsubay ve uzman çavuş alımları ile ilgili bilgi aktardı. Okul yönetimi katkılarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ederken oldukça yararlı geçen etkinlikte öğrencilerin ilgi ve dikkati gözlerden kaçmadı.