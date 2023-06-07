Tercan’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Sergide Türk işlemeleri ve nakış, tel kırma, filiografi ve rölyef çalışmalarından, yağlı boya tablolara kadar yüzlerce ürün yer aldı.

İlçe Aile Destek Merkezi Müdürlüğünde kurulan serginin açılışına Kaymakam Cafer Kaymakçı yaptı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından stantları dolaşıp ürünler hakkında usta öğreticiler ve öğrencilerden bilgi alıp kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Cafer Kaymakçı, “Hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş, her şey el emeği göz nuru, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz özverili çalışarak önemli katkı sağladı, özverili çalışmalarından dolayı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş’e öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş’te, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini görmek ve incelemek isteyen misafirlerin, İlçe Aile Destek Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edebilecekleri söyledi.