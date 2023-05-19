Erzincan’ın Tercan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Düzenlenen Gençlik Yürüyüşü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak, Hükümet Konağı önünde son buldu.
Gençlik Yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Fatih Uysal, İlçe Emniyet Müdürü vekili komiser Muhammed Demirci, Yazı İşler Müdürü Veysel Dukan, beden eğitimi öğretmenleri Emre Çalık, Mehmet Arız, Gökhan Dişkeser, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.