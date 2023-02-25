Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, yardımların toplanmasında Kaymakamlıkla koordineli olarak çalışan, büyük özveri ve duyarlılık örneği gösteren Tercan halkına teşekkürlerini iletti.

7 - 25 şubat tarihleri arasında Tercan ve beldelerinden afet bölgelerine 4 tır, 5 kamyonet, 5 kamyon 1 iş makinesi ve 10 kişilik ekiple birlikte mobil mutfak aracı gönderilmiş oldu.

Tercan’da toplanan yardımlar bugün de afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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Yaşanan deprem felaketi sonrası Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde toplanan yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

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