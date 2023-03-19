Erzincan’ın Tercan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi münasebetiyle program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıldönümü münasebetiyle program düzenlendi. İlk olarak Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Büstüne Tercan Kaymakamlığı ve Tercan Belediye Başkanlığının çelenkleri sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu konferans salonunda Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Çanakkale Zaferi” konulu video gösterimi, şiir dinletisi, oratoryo, “18 Mart” temalı müzik dinletisi ve “Çanakkale Son Yoklama” adlı gölge oyununun sunumuyla devam etti.

Son olarak Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve beraberindekiler şehit kabirlerini ve şehit ailelerini ziyaret ederek tüm şehitler için dua ettiler.

İlçede düzenlenen programa Kaymakam Cafer Kaymakçı’nın yanı sıra Tercan Belediye Başkan Vekili Dursun Kemal Şengül, Tercan Cumhuriyet Savcısı Cemre Saygın, Tercan İlçe Jandarma Komutanı Jan Kd. Bnb. Emre Çapan, Tercan İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.