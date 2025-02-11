Avcı eğitimi kursu Tercan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile açıldı.

Tercan Anadolu Lisesinde verilen kursa 22 kursiyer katıldı. Toplam 32 saat süren kursu sonunda yapılan sınavda 20 kursiyer belgelerini aldı.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, "Avcı eğitimi kursu ve sınavı Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü gözetiminde Ali Ekber Demir, DKMP İl Müdürlüğü mühendisi Merve Sayın tarafından verildi ve sınavı yapılarak sınav sonucu 22 kursiyerden 20’i belgelerini aldılar" dedi.