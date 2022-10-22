Erzincan’ın Tercan ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 515 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 70 ton güzlük buğday ve 50 ton arpa dağıtımı yapıldı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 515 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 70 ton güzlük buğday ve 50 ton arpa dağıtımı yapıldı.

Tercan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere buğday dağıtımı için tören düzenlendi. Güzlük buğdaylar ve arpa ile atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması hedefleniyor. Uydu yöntemiyle belirlenen 4800 dönüm atıl alanda ekimi beklenen buğdaylardan ve arpadan hem İlçe ekonomisine hem de çiftçilere katkı sağlanması bekleniyor.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Özelgül, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi için geliştirilen proje ile güzlük buğday ve arpa dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özelgül, “Şu anda 70 ton güzlük buğday ve 50 ton arpa tohumu dağıtıyoruz. Bunlardan 515 çiftçimiz faydalanacak. Burada özellikle atıl durumda olup uydu yöntemiyle tespit edilen arazilerde bu ekimler gerçekleştirilecektir. Bu dağılımla yaklaşık 2.800 dönümlük alanda buğday 2000 dönümlük alanda arpa ekimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu ekimle 515 üreticimiz destekten faydalanacaktır. İnşallah proje sayesinde 4 bin 800 dönümlük araziyi tarıma kazandırmış olacağız. Boş arazilerimiz kalmasın, hepsini bitkisel üretimle değerlendirelim. Umarım hem ilçemiz hem de çiftçimiz ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Bu buğdayları ve arpaları arazimize ekip tarım arazimizi aktif duruma getireceğiz. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.