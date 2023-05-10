Erzincan’ın Tercan İlçe Belediye Başkanlığı araç parkurunu genişletmeye devam ediyor. Belediye araçlarına bir yenisi daha ekleyerek yeni bir cenaze nakil aracı aldı.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, yaptığı açıklamada 5+1 yolcu ve dört cenazeyi aynı anda taşıma kapasitesine sahip cenaze aracı ile belediye araç filosunu genişlettiklerini söyledi.

Başkan Gültekin, “Belediyemiz araç parkuruna kazandırdığımız soğutmalı cenaze nakil aracı ile vefat eden vatandaşlarımıza son görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Tercan Belediyesi olarak halkımızın en zor günlerinde yanında olmak, acılarını paylaşmak ve belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için yeni bir cenaze taşıma aracını belediyemiz filosuna kattık. Yeni aldığımız 5+1 yolcu ve dört cenazeyi taşıma özelliğine sahip bu araç, son derece modern dizayn edilmiş, ısı kaybını önleyici soğutma sistemine yani morga da sahip. Yeni cenaze nakil aracımız ilçemize hayırlı olsun. Başta Erzincan Milletvekillerimiz Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim.” dedi.