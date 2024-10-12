Erzincan’ın Tercan İlçe Halk Eğitim Merkezinde yenilenme çalışmaları devam ediyor.

Birçok alanda kurslar açarak insanların eğitim ve kişisel yeteneklerinin gelişimini sağlayan Tercan Halk Eğitim Merkezi tadilat çalışması ile yenilerek daha geniş bir alanda hizmet verecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Halk Eğitim Müdürü Yahya Güneş, “Kurslarımız devam ediyor. Yeterli sayı oluştuğu takdirde her alanda kurs açıyoruz. Artık yenilenerek kursiyerlerimiz kurs dönemi boyunca yaptıkları eserleri kendilerine katkı sağlamak amacıyla zemin katında açacağımız yer ile satışa sunacağız. Hem kursiyerlerimiz hem de halk eğitim merkezimiz kazanmış olacak. Tadilat 20 gün sonra biter diye düşünüyoruz. Halk Eğitime tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Tadilat çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş birlikte takip edip bilgi aldılar.