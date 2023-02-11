Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamlığı Tarım ve Orman Müdürlüğünden 5 personel 1 araçla deprem bölgesi olan Malatya iline gitti.

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamlığı Tarım ve Orman Müdürlüğünden 5 personel 1 araçla deprem bölgesi olan Malatya iline gitti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye ve Kilis büyük ölçüde etkilendi. Erzincan’ın Tercan ilçesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan, gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak isteyen personellerden oluşan ilk grup bugün yola çıktı.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden İlçe Tarım Müdürü Emre Özelgül, veteriner hekim Zeynep Özelgül, veteriner hekim Ahmet Akdeniz, İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri Yunus Emre Şimşek ve Okan Yılmaz deprem bölgesi Malatya’ya yola çıktı. Ekibi uğurlayan Tercan ilçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Malatya’ya giden ekibe görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyerek uğurladı.