Erzincan’ın Tercan Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan pratisyen hekim Aslan İskender göreve başladı.

Erzincan’ın Tercan Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan pratisyen hekim Aslan İskender göreve başladı.

Erzincan Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü olarak görev yapan ve Tercan Devlet Hastanesi Başhekimliğe atanan Dr. Aslan İskender görevine başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. İskender, "Tercan Devlet Hastanesi önemli sayıda nüfusa hizmet veren bir kurumdur. Tercan tarihi bir yerleşke olması ile beni etkiledi. İlçemiz insanına hastanemiz tüm çalışanıyla birlikte en kaliteli sağlık hizmeti vermek için son gayret çalışacağız. Tercan halkı, belde ve köylerden hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Hastanemiz ve Tercan için hayırlı olsun, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.