Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan Tuzla çayı üzerindeki Tercan Barajı su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla kullanılıyor. Baraj gölü gövde seddinin gerisinde Tuzla çayı boyunca yaklaşık olarak 12,5 km kadar uzanıyor. 178 milyon metreküplük bir hacme sahip olan Tercan Baraj Gölü üzerinde kafes balıkçılığı yöntemiyle su ürünleri yetiştiriciliği yapılıyor. Gölde alabalık üretim faaliyeti kapsamında alabalık yavruları suyla buluşmaya başladı.

Yavru balıkların üretim tesisine aktarımına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, Tercan Belediye Başkan Vekili Gökay Ateş, Tercan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Tercan Belediyesi teknik personeli katıldı.

Tercan Baraj gölünde alabalık üretim faaliyeti kapsamında alabalık yavruları suyla buluştu. Yıllık 950 ton üretim kapasitesine sahip tesise ilk etapta 300 bin adet yavru alabalık bırakıldı.

Önümüzdeki günlerde bırakılacak yavrularla toplam 3 milyon 800 bin alabalık yavrusu Tercan Baraj Gölü’ne bırakılacak.