Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Ordu’da düzenlenen Liseler Arası Dart Turnuvasında, Tercan Anadolu Lisesi kız dart takımı bölge birincisi oldu.

Tercan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Seval Çalık, "Erzincan’ı Ordu ilinde Tercan Anadolu Lisesi kız takımımız temsil ederek 24 takım arasından bölge birincisi oldu. Takımımız 1 Mart tarihinde Karabük ilinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Okulumuzu, ilimizi ve ilçemizi başarılı bir şekilde temsil edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.