Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7021 sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Adinilen bilgiye göre 39 yaşındaki Kemal Ergin 4 katlı binanın teras katından düşerek feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ergin’in cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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