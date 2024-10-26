Eskişehir’de TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destek Programı kapsamında “Terapim Doğada, Öğretmenim Yanımda” projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destek Programı kapsamında kabul edilen projeler arasında yer alan "Terapim Doğada, Öğretmenim Yanımda" projesi, Eskişehir’de hayata geçirildi. Ülke genelinde yapılan 618 başvuru arasından kabul edilen 68 projeden biri olan ve Eskişehir’i temsil eden proje, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından yürütülüyor.

Projenin açılışı 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleşirken, etkinlikler 26 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Projenin hedef kitlesini, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturdu. Eskişehir’de yoğun ilgi gören projeye, aralarından seçilen 30 öğretmen adayı katıldı.

Proje kapsamında öğretmen adaylarına doğa terapisi yöntemleriyle özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verildi. Eğitimler, doğanın iyileştirici özelliklerine odaklanarak özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Eğitimden sorumlu ekip, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu ve ESDAĞ Kulübü gibi kurumların uzmanları, rehberleri ve sağlık görevlilerinden oluşuyor. Proje, alanında uzman bir ekibin rehberliğinde ilerlemeye devam ediyor.