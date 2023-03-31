Eskişehirspor’un Yomraspor ile oynayacağı maçta saat değişikliğine gidilmesine ve Bodrumspor’un silinen 1 puanının geri verilmesine tepkilenen taraftarlar köprüye pankart astı.

Eskişehirspor U19 Takımı’nın Trabzon’da mücadele edeceği Yomraspor ile Cumartesi günü oynayacağı maçın saatinde değişikliğe gidilmesine, Bodrumspor’un TFF tarafından silinen 1 puanının geri verilmesine ve takımın Play-Off’a kalamamasına sinirlenen taraftarlar Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, Adalar Sokak’taki köprüye pankart asarak tepki gösterdi. Bodrumspor maçında olanlara zaten sinirlenmiş olan taraftarlar, Yomraspor maçında saatin değiştirilmesiyle birlikte daha da öfkelendi. Gece saatlerinde asıldığı tahmin edilen ve plastik kelepçelerle bağlanan “HASS’6222 TFF?” yazılı bez pankart çoğu vatandaşın dikkatini çekerken, çevre esnafı arasında merak konusu oldu.

“Size soruyoruz, amacınız Eskişehirspor’u kapatmak mıdır?”

Bahsi geçen pankartı asan ve konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan taraftar grubu, “Geçtiğimiz hafta U-19 takımımızın emekleri hiçe sayılıp, rakibimizin silinen 1 puanı geri eklendi ve bu play-off yolunda savaşan, o ana kadar Play-Off’a kaldığı garanti olan Eskişehirspor U-19 takımımıza belirtilmedi. Bu hafta ise Yomraspor takımı keyfine göre maç saatiyle oynuyor ve yayıncı kuruluşumuzu stadına kabul etmiyor. TFF ise buna göz yummaktadır. Size soruyoruz, amacınız Eskişehirspor’u kapatmak mıdır? Eskişehirspor’a yapılan bu operasyon emrini malum şehir ve adamlarından mı aldınız” ifadelerini kullandı.