İçinde etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanları bulunacak Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni 16 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

İçinde etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanları bulunacak Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni 16 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan ve hayata geçirilen Çınar Çocuk Evi’nin ilki Yeşilova Mahallesi’nde hizmet vermeye devam ediyor. İkinci kreş olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin çalışmalarında ise son aşamaya gelindi. Çınar Çocuk Evi’nin üçüncüsü ise Tepeköy Mahallesi’nde hayata geçirilecek. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki alanda kazı çalışmaları bir süre önce başladı. Tepeköy Çınar Çocuk Evi, yaklaşık 350 metrekarelik alanda tek kat olarak projelendirildi. Etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajıyla çocukların doğa ile iç içe olacağı şekilde planlandı.

Tepeköy Mahallesi Özbek Sokak’ta bulunan Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni 16 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’da gerçekleşecek. Çınar Çocuk Evi projesi ile hayata geçecek olan kreşin haziran ayında tamamlanması bekleniyor.