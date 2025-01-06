Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, dünyada giderek yaygınlaşan kapalı koroner arter bypass ameliyatı uygulanmaya başlandı. Bu yeni yöntemle, hastaların iyileşme süresi kısalıyor ve günlük yaşantılarına daha hızlı dönmeleri sağlanıyor.

İzmir’de yaşayan 72 yaşındaki Ali Dal’a Doç. Dr. İbrahim Uyar tarafından kapalı yöntemle iki damar bypass yapıldı. Bu ameliyatın hemen ardından bir hafta içinde, Prof. Dr. Burçin Abud tarafından İsmail Durhasan isimli hastaya kapalı yöntemle üç damar bypass uygulandı. Her iki ameliyat da başarıyla gerçekleştirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin gelişmiş teknik donanımı, deneyimli hemşire ve bakım kadrosu ile hastaların hızlıca iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

Yapılan ameliyatlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Burçin Abud, “Hastalarımızda, son dönemde tüm dünyada tercih edilen kapalı koroner arter bypass ameliyatını uyguladık. Hastalarımız bu ameliyata uygundular. Sol iki kaburga arasından girerek soldaki göğüs atar damarını (LİMA) ve bacaklardan yedek damarları çıkardık, sonrasında bu damarları tıkalı kalp damarlarına bypass yaptık” dedi.

Hastalar kısa sürede rutin hayata dönebiliyor

Doç. Dr. İbrahim Uyar da kapalı yöntemin hastalara sağladığı avantajlara dikkat çekerek, “Bu işlemi uyguladığımız hastalarımızın göğüs kemiği kesilmemiş oldu. Bu sayede, hastalarımız ameliyat sonrası normal hayatlarına hızla dönebiliyor. Normalde göğüs kemiği kesilen hastaların, kemiğin kaynaması için 45-60 gün yan yatmamaları ve kollarıyla ağır iş yapmamaları gerekiyor. Ancak kapalı yöntemde bu kısıtlamaların hiçbiri gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Hastalar memnun

Her iki ameliyatın da başarıyla tamamlanmasının ardından, kalp ve damar cerrahi servisinde taburcu edilmeyi bekleyen hastalar, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hastalar, başta doktorları olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini ilettiler.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Zeynel Keskin, bu başarılı ameliyatların, hastanenin yenilikçi ve hasta odaklı sağlık hizmetleri sunma vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.