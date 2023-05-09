Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü 17 sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi liginde başarı elde ederek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir’i temsil etmeye devam ediyor. Tepebaşı sporcuları son olarak 11 - 12 yaş Ulusal Gelişim Projesi ligi grup müsabakalarına katıldı. 7 - 8 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılan müsabakalara katılan 21 sporcudan 17’si bir sonraki basamak olan bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Sporcular, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yüzme sporunu yapmaktan ve dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Öte yandan müsabakalar için Ankara’ya giden sporcular, Anıtkabir’e uğrayarak Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti.