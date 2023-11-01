Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü 21 sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonunun 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlediği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi ligi grup müsabakalarında başarı elde ederek Afyonkarahisar’da düzenlenecek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir’i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Tepebaşı sporcuları son olarak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi ligi grup müsabakalarına katıldı. 28-29 Ekim tarihlerinde Yenikent Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara katılan 12 erkek 9 kız olmak üzere 21 sporcu 4-5 Kasım tarihlerinde Afyon’da yapılacak olan Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 yaş Ulusal Gelişim ligi bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 yaş ulusal gelişim ligi 3. vize müsabakasına ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliğine katılan 9-10 yaş sporcular da ilk yarış heyecanını yaşayarak deneyim kazandı.

Sporcular, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yüzme sporunu yapmaktan ve dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.