Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerine gönderilen yardımlar depremzedelere ulaşmaya devam ederken, depremden en çok etkilenen illerden Gaziantep’in birçok noktasına, gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırılırken aşevi personeli de kahvaltı ve sıcak yemek ikramına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerine gönderilen yardımlar depremzedelere ulaşmaya devam ederken, depremden en çok etkilenen illerden Gaziantep’in birçok noktasına, gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırılırken aşevi personeli de kahvaltı ve sıcak yemek ikramına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere yardım sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlar konusunda AFAD ile koordineli olarak hemen harekete geçti. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı ve yıkımların yaşandığı Elbistanhöyük, Zincirli, Örtülü köylerine her gün aşevi personeli tarafından titizlik ile hazırlanan 600 kişilik kahvaltı ve sıcak yemekler servis ediliyor. Yine aynı bölgedeki Karapolat, Şahmaran, Akınyolu ve İncegedik köylerine de gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor.