Tepebaşı Belediyesi’nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği devam ederken, hem çocuklar hem de veliler projeden memnun olduklarını söylüyor.

Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi de çok seviliyor. Proje ile belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Okul girişlerinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor.

“Desteğimiz devam edecek”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin zorlu ekonomik şartlar ile birlikte çok değerli olduğunu ifade ederek, “Günümüz ekonomisinde vatandaşlarımızın ne kadar zorlandığını çok iyi biliyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak da kentimize tüm gücümüzle katkı vermeye devam ediyoruz. Ne yazık ki enflasyon, ağırlaşan hayat şartları, giderek derinleşen ekonomik kriz tüm toplumumuzu derinden etkiliyor. Çocuk okutan anne ve babalarımızın da çektiği zorlukların farkındayız. Bu hassasiyet ile hayata geçirdiğimiz ilkokul öğrencilerimize beslenme desteği çalışmamız, büyük bir takdir ile devam ediyor. Çocuklarımızın beslenebilmeleri gerçekten çok önemli. Yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi Eskişehirli anne ve babalar biliyor. Çalışmamız ile evlatlarımıza öğünlerini ulaştırmayı sürdüreceğiz. Tepebaşı Belediyesi olarak, çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm imkânlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, beslenme desteğinin Tepebaşı bölgesinde her gün farklı bir okulda öğrencilere ulaştırılarak tüm bölgeye hizmet verileceğini kaydetti.