Tepebaşı Belediyesi’nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği 23 okulda 9 bin 90 öğrenciye ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi’nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği 23 okulda 9 bin 90 öğrenciye ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi de kısa sürede çok sevildi. Proje ile belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Okul girişinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor.

Proje çerçevesinde 23 okulda 9 bin 90 öğrenciye ücretsiz beslenme ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, çalışmanın ilçe genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Başkan Ataç: Desteğimiz devam edecek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin, zorlu ekonomik şartlar ile birlikte çok değerli olduğunu ifade ederek, “Tepebaşı Belediyesi olarak kentimize tüm gücümüzle katkı vermeye devam ediyoruz. Ne yazık ki enflasyon, ağırlaşan hayat şartları, giderek derinleşen ekonomik kriz tüm toplumumuzu derinden etkiliyor. Çocuk okutan anne ve babalarımızın da zorluk çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu hassasiyet ile hayata geçirdiğimiz ilkokul öğrencilerimize beslenme desteği çalışmamız, büyük bir takdir ile devam ediyor. Kısa sürede 23 okulda 9 bin 90 yavrumuza öğünlerini ulaştırdık. Çocuklarımızın beslenebilmeleri gerçekten çok önemli. Yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi Eskişehirli anne ve babalar biliyor. Çalışmamız ile evlatlarımıza öğünlerini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri de dayanışma ve yardımlaşma ile aşacağımızı düşünüyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm imkânlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.