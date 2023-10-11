Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından Eskişehir’de ilk kez Sosyal Girişimcilik Festivali düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Eskişehir’de ilk kez gerçekleştirilecek Sosyal Girişimcilik Festivali’nde katılımcılara yönelik eğitimler, atölyeler ve etkinlikler düzenlenecek. Sosyal girişimlerin görünürlüklerini artırmak, sosyal girişimler için alternatif pazar yerleri oluşturmak, sosyal girişimlerin birbirleriyle iş birliği geliştirebilecekleri alanlar sağlamak gibi amaçlarla düzenlenecek festivalde, farklı sektörlerden adil ticaret modelini uygulayan 24 sosyal girişim, stantlarında ürün satışlarını ve tanıtımlarını gerçekleştirilecek. Ürün satışlarının yanı sıra sosyal girişimciler ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından eğitimler, atölyeler, ilham buluşmaları ve networking buluşması düzenlenecek.

Atölyeler eğitimler ve buluşmalar düzenlenecek

20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşecek festival gün boyu sürecek. 20 Ekim Cuma günü saat 10.00-18.00 arasında adil üretici pazarı, ilham buluşmaları, eğitimler katılımcılar ile buluşacak. 21 Ekim Cumartesi günü 10.00-20.00 saatleri arasında eğitimler, atölyeler ve networking buluşması gerçekleşecek. 22 Ekim Pazar günü 10.00-15.00 saatleri arasında atölye ve sunumlar düzenlenecek. Etkinlik ve eğitimlere katılmak isteyenler duyuru görselinde bulunan QR kodu okutarak başvuru formuna ulaşabiliyor. Festivalde ürünlerinin yer almasını isteyen üreticiler de yine duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak kayıt formunu doldurabiliyor.