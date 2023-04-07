Tepebaşı Belediyesi, bölgede üretim yapan çiftçilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ederken, şimdi de küçük üreticiler için sıvı gübre desteği verecek.

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek destek çalışması ile şimdi de Tepebaşı ilçesinde üretim yapan küçük üreticilere sıvı gübre desteği sağlanacak. Belediye yetkilileri konuya ilişkin verdikleri bilgide, “Tepebaşı bölgesinde 50 dönüm veya altında üretim yapan ÇKS belgeli tarlası olan üreticilerimiz için sıvı gübre desteği sağlayacağız. Şartları sağlayanlara müracaat sırasına göre ürün verilecektir. Sıvı gübre desteği sınırlı sayıdadır” ifadelerini kullandı.