Tepebaşı Belediyesi, depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine kurduğu aşevi ile depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine kurduğu aşevi ile depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında bölgedeki yardım seferberliğini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşarak aşevi kuran Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ikinci günden itibaren her gün 5 bin kişilik kahvaltı ve sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor. Depremzedeler çadıra gelerek gıda ihtiyacını karşılarken desteklerinden dolayı da Tepebaşı Belediyesine ve Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor. Ekipler aynı zamanda köylere de ulaşarak gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtmayı sürdürüyor.