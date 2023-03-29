Tepebaşı Belediyesi, deprem felaketinin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Hatay’da 5 bin depremzede vatandaş, Tepebaşı Belediyesi’nin kurduğu sahur ve iftar sofraları ile bereketi paylaşacak.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının bereketini yansıtan kardeşlik sofralarını bu kez Hatay’da depremzede vatandaşlar için kuracak.

11 ili vuran depremlerin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren gerek arama-kurtarma, gerekse yardım tırlarıyla bölgeye destek oldu. Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte şimdi de iftar ve sahur yemeği ile Hatay’da vatandaşları bir araya getirecek. Belediye ekipleri tarafından hazırlanacak sahur ve iftar öğünleri, günlük 5 bin vatandaşa ulaştırılacak. Tepebaşı Belediye personeli tarafından hazırlanacak öğünler Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar yemeği olarak Hataylılara ikram edilecek.