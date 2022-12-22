Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, ekonomik koşulların gün geçtikçe zorlaştığı bugünlerde öğrencilere ücretsiz destekler sunmaya devam ediyor. Her yıl üç noktada yer alan Gençlik Merkezlerinden on binlerce genç yararlanırken, eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda olmak üzere birçok hizmet sağlanıyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde öğrenciler için verilen çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti de gençlerden uzun yıllardır beğeni topluyor. Çamaşır yıkama ve kurutma hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanan öğrenciler, hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Gençlik Merkezleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgi almak isteyen gençlerin, “esktgm” adlı sosyal medya hesaplarını takip edebileceğini kaydetti.