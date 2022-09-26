Tepebaşı Belediyesi’nin Tandır Mahallesi’nde gerçekleştireceği doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Tandır Mahallesi’nde gerçekleştireceği doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği çeşitli aktiviteler ile vatandaşlar için sağlık dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tandır Mahallesi’nde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği 35 vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi önünden hareket eden katılımcılar, 2 saatlik doğa içindeki yürüyüşün ardından kahvaltı yaptı. Etkinliğe katılan doğaseverler, Spor İşleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti.