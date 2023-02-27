Tepebaşı Belediyesi deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen çocukların travma sürecini daha kolay atlatabilmeleri için atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen çocukların travma sürecini daha kolay atlatabilmeleri için atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgelerinden ilimize gelen depremzede çocukların deprem gündeminden biraz da olsa uzaklaşmalarını sağlamak ve travma sürecini daha kolay atlatabilmeleri amacıyla Tepebaşı Belediyesi, bedensel ve zihinsel gelişimleri için çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen çocuk yogası, zumba ve akıl-zekâ oyunları atölyelerine katılan çocuklar nefes alma ve yeni duruş tekniklerini öğrenirken akıl ve zekâ oyunları etkinliği ile düşünme becerilerini geliştiriyor.