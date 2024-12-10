Tepebaşı Belediyesi’nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği öğrencilere ulaşmaya devam ediyor. Destekten hem çocuklar hem de veliler memnunken Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi de çok sevildi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başlayan proje bu yıl da devam ediyor. Nihal-İsmail Aşevi ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Hazırlanan beslenmenin yanında çocuklara ceviz, badem ve kuru kayısı gibi besleyici gıdalar da veriliyor. Okul girişlerinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın talimatı ile geçen eğitim öğretim döneminde Tepebaşı bölgesindeki okullarda başlayan beslenme desteğinden 25 bin 575 öğrenci yararlandı.

“Desteğimiz devam edecek”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin, zorlu ekonomik şartlar ile birlikte çok değerli olduğunu ifade ederek, “Günümüz ekonomisinde vatandaşlarımızın ne kadar zorlandığını çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki enflasyon, ağırlaşan hayat şartları, giderek derinleşen ekonomik kriz tüm toplumumuzu derinden etkiliyor. Çocuk okutan anne ve babalarımızın da çektiği zorlukların farkındayız. Bu hassasiyet ile hayata geçirdiğimiz ilkokul öğrencilerimize beslenme desteği çalışmamız, büyük bir ilgiyle ile devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, beslenme desteğinin Tepebaşı bölgesinde her gün farklı bir okulda öğrencilere ulaştırılarak tüm bölgeye hizmet verileceğini kaydetti.