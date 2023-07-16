Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen programların yer aldığı Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yaz dönemi eğitim programları başladı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan merkezlerle hizmet vermeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenerek, çocukların gelişimi destekleniyor. Merkezde açılan yaz dönemi eğitim programlarından 400’e yakın öğrenci faydalanıyor.

Merkezde matematik, fen bilgisi, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda verilen eğitim desteğinden memnun olduklarını belirten öğrenciler, merkezi çok sevdiklerini söylediler.