Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor.

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, Çukurhisar Mahallesi Atatürk Caddesi, Çamlıca Mahallesi Dede Sokak, Güllük Mahallesi Havlucu Sokak’ta devam ediyor.

Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Fatih Mahallesi Seyhan Sokak, Esentepe Mahallesi Mızrak Sokak, Bahçelievler, Yenibağlar, Yarımca ve Güllük Mahallesi muhtelif sokaklar yer alıyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Güllük, Çukurhisar, Fevziçakmak, Muttalip, Kızılinler mahallelerinde sürüyor.

Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.