Tepebaşı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Belediye emekçileri, sözleşme ile önemli kazanımlar elde ederken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Daima emeğin ve emekçinin yanında olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Eskişehir Şubesi arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.

Tepebaşı Belediye Encümen Salonu’nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, belediye bürokratları, sendika yöneticileri ve işçi temsilcileri katıldı.

“Daima emeğin ve emekçinin yanında olduk”

Törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederken, “Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’de yükselen belediyelerden bir tanesidir. Bu emeği birlikte ortaya koyuyoruz ve emekçimizin mağdur olmasını isteyecek son kişi benim. Hep birlikte bu noktalara geldik, 20 yıllık emeğimiz var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirimize destek vererek, yan yana durarak yolumuza devam edeceğiz. Daima emeğin ve emekçinin yanında olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz. Toplu iş sözleşmesinin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ise “Bu toplu sözleşmesinin imzalanma sürecinde; Ahmet Başkanımız başta olmak üzere başkan yardımcımız ve diğer belediye bürokratlarımız, emekçilerin emeğine sahip çıkılması noktasında büyük bir hassasiyet gösterdi. Emeği geçenlere, şahsım, işçi arkadaşlarım ve sendikam adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sözleşme hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesine, Başkan Ataç ve Sendika Şube Başkanı Azak tarafından imzalar atıldı.

Toplu İş Sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesi, 15.07.2023 - 15.07.2025 tarihlerini kapsıyor. Sözleşme, daimi işçilerin iş güvencesi ve ücretlerinde artış sağlıyor. Sözleşme ile çalışanların sosyal haklarında 2 yıl için toplam yüzde 100 artış sağlanırken, yine işçilerin almakta oldukları yevmiyelerinde ortalama yüzde 75 artış yapıldı. Ayrıca 15 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere 6’şar aylık dilimlerde oluşacak enflasyona ek olarak 2024’ün ilk 6 ayı için yüzde 2, 2024’ün ikinci 6 ayı için yüzde 3 ve 2025’in de ilk 6 ayı için yüzde 2 oranında artış sağlanacak.