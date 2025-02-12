Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri, çevre temizliği konusunda başlatılan "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, kampanya kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde Kabahatler Kanunu’nun 32/1. maddesi gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulamaya başladı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Daha temiz bir Eskişehir" için harekete geçti. Alınan ortak karar doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hakkında vatandaşa bilgilendirmede bulunurken uyarıları dikkate almayarak yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atan 4 kişiye de ceza kesti.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.